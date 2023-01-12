Фото: depositphotos/AlexanderMils

Еврокомиссия (ЕК) поддержала намерение Эстонии конфисковать российские финансовые активы, сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя ЕК Кристиана Виганда.

"В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении", – сказал Виганд.

В Еврокомиссии также заявили, что введение в Евросоюзе уголовной ответственности за обход санкций против России ускорит процесс конфискации российских активов странами, входящими в сообщество.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует до конца января представить юридический план конфискации российских замороженных активов. Уточняется, что замороженные средства на счетах в Эстонии, принадлежащие россиянам, составляют почти 20 миллионов евро.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!