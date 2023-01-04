Эстония может начать передавать замороженные активы РФ Украине

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Эстония хочет выработать собственную методику передачи Киеву на восстановление Украины замороженных финансовых активов РФ. Информацией об этом поделился министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.

Глава МИД указал на то, что средства из замороженных в связи с СВО активов оцениваются в порядка 17 миллиардов евро. Однако процесс их использования в пользу Украины не продвигается вперед, хотя государства ЕС поручили Еврокомиссии выработать специальную юридическую схему для этого.

"Мы в правительстве решили, что параллельно сами начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти (замороженные Эстонией. – Прим.ред.) деньги", – поделился Рейнсалу в беседе с изданием Postimees.

Ранее сообщалось, что американский сенат проголосовал за поправку в проект бюджета, которая позволит конфисковать замороженные активы предпринимателей из РФ в пользу Украины. Автором инициативы стал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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