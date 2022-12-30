Евродепутат раскритиковал план ЕС по борьбе с Россией

Фото: ТАСС/Alberto Pezzali/Zuma

Осуществляя политику противостояния с Россией, Евросоюз готов поступиться собственными гражданами. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

"Мы готовы бороться с Россией до последнего украинца, а также заставлять страдать собственных граждан. Безумие..." – написал он в Twitter.

Политик отметил, что, согласно прогнозу, за чертой бедности в ЕС могут оказаться 21,9% жителей. В связи с этим он усомнился в том, что при такой перспективе следует увеличивать расходы на оборону.

Ранее Даг Бэндоу, бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана, заявил, что США зря упустили возможность согласиться на требования Кремля о нерасширении НАТО на Восток. Он уверен, что это поспособствовало бы продолжению переговоров с Россией и позволило бы Вашингтону серьезно сократить военные расходы.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!