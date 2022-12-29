В ЕС запрещают российские СМИ из-за страха распространения альтернативного мнения – МИД РФ

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Французские и европейские власти запрещают российские СМИ, поскольку опасаются распространения альтернативной точки зрения на украинский конфликт и другие события, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Так она прокомментировала запрет вещания нескольких российских телеканалов во Франции и других странах ЕС.

"Как видится, в Париже и Брюсселе боятся, что аудитория, увидев иную, не соответствующую мейнстриму западных СМИ точку зрения и картину мира, будет делать собственные выводы из происходящего в мире и на Украине в частности", – сказала Захарова.

По ее словам, европейцев лишают права на свободный доступ к информации. При этом, как отметила дипломат, объявленная в Евросоюзе охота на российских журналистов не ограничивается одним лишь запретом вещания.

"Своими решениями Брюссель навесил на российских журналистов токсичный ярлык "пропагандистов", что существенно ограничивает их возможности полноценно выполнять свою работу", – добавила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что в последнее время Запад организовал против российских СМИ самый крупный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом пространстве. По ее словам, целые сегменты информационного пространства по всему миру были зачищены от присутствия российских медиа.

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