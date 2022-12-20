Захарова заявила о самом крупном акте массовой цензуры Запада против СМИ РФ

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

В последнее время Запад организовал против российских СМИ самый крупный в истории акт тоталитарной цензуры в мировом пространстве. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, целые сегменты информационного пространства по всему миру были зачищены от присутствия российских медиа. Кроме того, считает Захарова, против отечественных СМИ были применены "все мыслимые и немыслимые формы рестрикций", к которым подключились глобальные IT-гиганты.

"Только за этот год были заблокированы и выключены из эфира свыше 40 российских медиаресурсов, неугодные журналисты и целые редакции "неправильных", по мнению Запада, СМИ подвергаются систематическому давлению со стороны спецслужб, уголовному преследованию, откровенной травле и даже физическому насилию", – отметила представитель МИД РФ.

Захарова напомнила, что на протяжении многих лет Москва призывает к выработке правовой основы функционирования интернет-пространства. Она также указала, что на Западе реагировали на эту ситуацию нервно.

Представитель МИД РФ предложила вновь начать обсуждать инициативу сенаторов России по разработке международной конвенции для регулирования деятельности глобальных интернет-компаний.

"Назрела острая необходимость активизировать совместные усилия по формулированию общепринятых норм, которые поставят деятельность интернет-платформ на прочную основу международного права", – заключила Захарова.

По ее словам, сейчас нужно договариваться и решать появившуюся проблему, пока не стало слишком поздно.

Ранее Евросоюз расширил санкции в отношении российских телеканалов. В их число попали НТВ, НТВ Мир, Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал. Кроме того, санкции коснулись российских журналистов и телеведущих. Речь, в частности, идет о Борисе Корчевникове, Марине Ким и кинорежиссере Никите Михалкове.



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