Латвийский TV3 разорвет договор аренды с телеканалом "Дождь" – СМИ

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Латвийский телеканал TV3 планирует расторгнуть договор аренды с телеканалом "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом). Об этом сообщает Delfi.

Представители телеканала пояснили, что больше не могут предоставлять помещение, и потребовали освободить его в следующем месяце. Такое решение было принято после аннулирования лицензии на вещание "Дождя".

Латвия аннулировала лицензию на вещание телеканала 6 декабря. "Дождь" прекратил вещание в ночь на 8 декабря. Вслед за этим аналогичное решение приняли Литва и Эстония.

До этого власти пригрозили каналу закрытием из-за демонстрации карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ.



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