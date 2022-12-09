Экс-ведущему "Дождя" Коростелеву запретили въезд в Латвию – СМИ

Фото: youtube.com/@tvrain (телеканал "Дождь" признан в РФ СМИ-иноагентом)

Бывшему ведущему телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию после фразы о помощи российским военным в эфире. Об этом сообщает Delfi.

"Глава МВД Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности и внес в так называемый черный список бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, высказывания которого о поддержке российской армии вызвали скандал и привели к аннулированию лицензии "Дождя" в Латвии", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, бывший ведущий "Дождя" работал в Грузии, что не позволяет его привлечь к ответственности на территории Латвии. В течение месяца Коростелев имеет право обжаловать решение в административном окружном суде.

7 декабря глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш объявил об аннулировании лицензии телеканала на вещание в стране. Данная лицензия позволяла "Дождю" вещать во многих странах, в том числе на территории Евросоюза и США.

Отзыв лицензии связан со скандальным эфиром, в котором работник телеканала Алексей Коростелев показал в эфире карту с Крымом в составе России и обратился к зрителям со словами о помощи российской армии. Глава информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) назвала поведение ведущего неприемлемым для редакции.

Помимо этого, появилась информация о прекращении вещания телеканала "Дождь" в Литве и Эстонии.



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