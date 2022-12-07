Захарова указала на отсутствие реакции Запада на аннулирование лицензии на вещание "Дождя"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Запад никак не прокомментировал аннулирование лицензии на вещание телеканала "Дождь" (признан СМИ-иноагентом в РФ) в Латвии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, после соответствующего решения республики Запад не выразил поддержки, не выступил в защиту свободы слова и не призвал правительство одуматься и "вернуться в лоно демократичности".

Представитель министерства назвала реакцию западных стран прекрасной, потому что ее нет.

"Они не видят, как закрывают канал, они не видят, как отбирают лицензию, они не задают вопросы, а куда пошли, собственно говоря, их же деньги на информационную поддержку вот такого контента. Их ничего не интересует", – добавила Захарова.

Накануне национальный совет по электронным СМИ Латвии объявил о своем решении аннулировать лицензию на вещание телеканала. "Дождь" должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря. В качестве причины такого решения власти назвали угрозу государственной безопасности и общественного порядка.

До этого канал оштрафовали на 10 тысяч евро за демонстрацию карты России с Крымом в составе страны и за слова "наша армия" по отношению к Вооруженным силам России.

После решения Латвии гендиректор телеканала Наталья Синдеева (признана в РФ иноагентом) заявила, что СМИ продолжит выпускать видео на YouTube, а позже планирует получить новую лицензию на вещание в другой стране.

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