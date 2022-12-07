Володин заявил, что "хороших русских" для Запада не существует

Фото: Агентство "Москва"

"Хороших русских" для Вашингтона и Брюсселя не существует. Об этом спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале.

По его мнению, этот факт должны знать все "скитальцы и предатели", которые удивляются, что права и свободы в США и Европе являются лишь декорациями.

"Западным государствам необходимо, чтобы перебежчики были большими бандеровцами, чем сам Бандера", – отметил Володин.

Спикер Госдумы сравнил скитальцев с использованным материалом. По его мнению, такие люди в конце концов станут ненужными для Запада.

Володин объяснил, что принцип западных стран заключается в том, что людей будут терпеть за рубежом до тех пор, пока они будут критиковать свою страну. При этом в случае любого непослушания их "выбрасывают".

"Это должны понимать все, кто совершил предательский поступок по отношению к своей стране, близким, родным", – заключил Володин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решение об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в Латвии, назвал это примером иллюзий, что где-то свободнее и лучше, чем в России. По его словам, некоторые люди уверены, что на Родине нет свободы, а за рубежом она есть.



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