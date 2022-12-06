В Кремле отреагировали на аннулирование лицензии на вещание "Дождя" в Латвии

Фото: kremlin.ru

Аннулирование лицензии на вещание телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) в Латвии является примером иллюзий, что где-то свободнее и лучше, чем в России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, людям всегда кажется, что где-то лучше, чем дома. Он уточнил, что некоторые люди уверены, что на Родине нет свободы, а за рубежом она есть.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала. Такое решение объяснили тем, что руководство "Дождя" (признан в РФ СМИ-иноагентом) якобы не осознает всей серьезности нарушения. Телеканал должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

До этого СМИ получило штраф в 10 тысяч евро за демонстрацию карты России с Крымом в составе страны и за слова "наша армия" по отношению к Вооруженным силам России.



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