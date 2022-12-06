"Дождь" отреагировал на аннулирование Латвией лицензии на вещание

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Телеканал "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноганетом) продолжит работать после аннулирования Латвией лицензии на вещание. Об этом ведущая Анна Монгайт (признана в РФ иноагентом) написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, СМИ продолжит выпускать видео на YouTube, хоть и теряет часть кабельных сетей. Она пояснила, что редакция не считает, что выполнила свою миссию, добавив, что умеет проходить "эпические" сложности.

"Но я хотела бы сказать, что в происходящем есть доля участия каждого хейтера, который оттаптывался в эти дни на "Дожде", обвиняя нас в преступлении, которого мы не совершали", – отметила ведущая.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил аннулировать лицензию на вещание телеканала 6 декабря. Глава совета Ивар Аболиньш заявил, что руководство канала не осознает всей серьезности нарушения. "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноганетом) должен прекратить вещание в ночь на 8 декабря.

До этого Латвия оштрафовала канал на 10 тысяч евро за демонстрацию в эфире карты России с Крымом в составе страны и за слова "наша армия" по отношению к Вооруженным силам России.



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