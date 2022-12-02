Захарова прокомментировала штраф для "Дождя" в Латвии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала слова главы Минобороны Латвии о том, что телеканалу "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) нужно уехать работать в РФ, а вид на жительство его журналистов должен быть аннулирован.

Она обратила внимание на то, что на фоне ситуации с увольнением ведущего телеканала Алексея Коростелева выяснилось, что у данного СМИ существует одно мнение, которого должен придерживаться каждый журналист.

"Не помогла "Дождю" сдача Коростелева? Причем надо было видеть, как его коллеги феерически слили", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она уточнила, что жена главреда "Дождя" Екатерина Котрикадзе "сдавленным голосом" заявила в эфире, что Коростелев позволил высказать точку зрения, которая могла сформировать двойственное ощущение о позиции средства массовой информации.

"Не выручили и подписанные сотрудниками "Дождя" бумажки о лояльности местным спецслужбам? Запомните, предателей нигде не любят", – заключила Захарова.

Ранее в Латвии телеканалу "Дождь" пригрозили закрытием из-за демонстрации карты, где Крым изображен в составе России, а также за формулировку "наша армия" по отношению к ВС РФ. Сообщалось, что за это телеканал был оштрафован на 10 тысяч евро.

До этого ведущий телеканала Алексей Коростелев сказал в эфире фразу о помощи российским солдатам. После этого его уволили с телеканала, объяснив данное решение тем, что слова ведущего была ошибочны и неприемлемы для редакции.



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