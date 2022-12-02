Ведущего телеканала "Дождь" уволили после слов о помощи военным РФ

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Ведущего телеканала "Дождь" (признан в России СМИ-иноагентом) Алексея Коростелева уволили после его слов в эфире о помощи российским военнослужащим. Об этом заявила глава информационной службы и ведущая телеканала Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иноагентом).

По ее словам, фраза Коростелева ошибочная и неприемлемая для редакции. Она пояснила, что после этих слов ведущего зрители подумали, что телеканал отправляет снаряжение ВС РФ, однако это не так.

"В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнение в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня", – сказала Котрикадзе.

Она назвала такое решение сложным, но единственно верным и возможным.

Журналистов телеканала "Дождь" (признан СМИ-иноагентом) Екатерину Котрикадзе и Наталью Синдееву внесли в список иноагентов в конце октября. Тогда же в реестр попали адвокат Михаил Беньяш, журналист Иван Яковина, политолог Тарас Березовец и телеведущий Владимир Роменский.



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