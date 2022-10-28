Суд оштрафовал актера Смольянинова по делу о дискредитации ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Гагаринский суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал Смольянинова А. С. виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ", – рассказали в суде.

Смольянинову назначили взыскание в размере 30 тысяч рублей.

Информация о том, что актера обвиняют в "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России", появилась 17 октября. Максимально Артуру Смольянинову грозил штраф до 50 тысяч рублей.

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что с начала спецоперации на Украине правоохранители возбудили более 100 уголовных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Также пресечены порядка 4,5 тысячи административных правонарушений с фейками о ВС России.

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