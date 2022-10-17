Суд рассмотрит протокол на актера Артура Смольянинова о дискредитации ВС РФ

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Гагаринский районный суд столицы рассмотрит административный протокол, составленный в отношении актера Артура Смольянинова за дискредитацию Вооруженных сил РФ, сообщает Агентство "Москва".

Смольянинова обвиняют в "Публичных действиях, направленных на дискредитацию использования ВС России. Актеру грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей.

Ранее признанного в России иноагентом публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзе арестовали по делу о дискредитации ВС РФ. О возбуждении второго уголовного дела в отношении Кара-Мурзы стало известно в конце июля. 4 августа адвокат публициста Вадим Прохоров сообщил, что следователи предъявили Кара-Мурзе обвинение в осуществлении деятельности нежелательной в РФ организации.

Кроме того, Кара-Мурзе предъявили обвинение в государственной измене. В ФСБ допускают сотрудничество публициста с одной из стран НАТО, других деталей не приводилось.

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