В России впервые прекратили дело о фейках о ВС РФ

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Глава первого отдела по особо важным делам Нижегородского управления Следственного комитета прекратил уголовное дело против местного жителя за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на правозащитника Павла Чикова.

Он рассказал, что дело возбудили по факту публикации в социальных сетях видео о событиях в Буче, которые произошли в апреле 2022 года. Однако ролик появился в Сети до выхода официального опровержения Минобороны.

Чиков отметил, что адвокат Евгений Губин доказал, что у обвиняемого отсутствует умысел на публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ под видом достоверных сведений.

В начале апреля Украина обвинила Россию в убийстве мирных граждан в Буче. В Минобороны же назвали происшествие провокацией. По данным министерства, ни один мирный житель не пострадал за время нахождения в городе ВС РФ. Кроме того, в Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Спустя почти два месяца постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что западные СМИ признали, что многие мирные жители в Буче погибли от артиллерийских снарядов ВСУ. По его словам, правда вытесняется потоком информационного и идеологически заряженного спама.



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