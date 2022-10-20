Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову по делу о фейках о ВС РФ

Фото: Annette Riedl/dpa/picture-alliance/ТАСС

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова была заочно арестована по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Такое решение вынес Басманный районный суд столицы, передает ТАСС.

В суде уточнили, что Овсянниковой назначен арест на 1 месяц и 29 суток, исчисляя срок с момента экстрадиции на территорию России либо с момента ее задержания в РФ.

Ранее адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов подтвердил, что журналистка покинула РФ. До этого министерство внутренних дел России объявило ее в розыск.

В августе Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Овсянниковой. Тогда сообщалось, что она обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Арест должен был продлиться до 9 октября 2022 года.

14 марта Овсянникова появилась в прямом эфире программы "Время" на Первом канале с плакатом пацифистского содержания. Руководство телеканала организовало служебную проверку по данному факту.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!