11 апреля, 08:53

Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси "Иннованта" в РФ

Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" в стране из-за несоответствия обязательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Выяснилось, что в представленной продукции были превышены показатели содержания фосфора, массовой доли кальция, натрия, хрома и белка. В связи с этим покупателей попросили учитывать данные сведения во время выбора необходимого товара.

Ранее Минздрав Свердловской области опроверг информацию о том, что ребенок с инвалидностью на Урале якобы скончался после употребления специализированного питания. По их сведениям, 9 апреля умер ребенок с тяжелым паллиативным заболеванием, который последние 2 года находился на искусственной вентиляции легких.

Однако лечащие врачи указали, что этот пациент не получал смесь "Иннованта" с середины января текущего года. Также в ведомстве подчеркнули, что в медицинских организациях отсутствуют сведения об отравлении 40 детей данной продукцией с начала года.

Детская клиническая больница провела исследование смеси в лаборатории Роспотребнадзора. По результатам анализа были обнаружены отклонения по нескольким микроэлементам – превышение в 1,5–2 раза от значений, указанных производителем на упаковке. Теперь вместо смеси "Иннованта" детям выдают продукцию от другого производителя.

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников?

Осенью во всех детсадах внедрят программу, аналогичную "Разговорам о важном"

Мера нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей

Во сколько обойдется покупка кондиционера в 2026 году?

Установка оборудования обойдется жителям столицы примерно в 20 тысяч рублей

Установка мультисплит-системы с двумя внутренними блоками обходится в 25 тысяч рублей

Введут ли в России семейное налогообложение?

Механизм укрепит семейные связи, поскольку общий бюджет улучшит планирование расходов

Ставка будет зависеть от общего дохода супругов и количества детей

