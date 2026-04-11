Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси "Иннованта" в РФ

Роспотребнадзор приостановил оборот детской смеси "Иннованта Стандарт/Энергия" в стране из-за несоответствия обязательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Выяснилось, что в представленной продукции были превышены показатели содержания фосфора, массовой доли кальция, натрия, хрома и белка. В связи с этим покупателей попросили учитывать данные сведения во время выбора необходимого товара.

Ранее Минздрав Свердловской области опроверг информацию о том, что ребенок с инвалидностью на Урале якобы скончался после употребления специализированного питания. По их сведениям, 9 апреля умер ребенок с тяжелым паллиативным заболеванием, который последние 2 года находился на искусственной вентиляции легких.

Однако лечащие врачи указали, что этот пациент не получал смесь "Иннованта" с середины января текущего года. Также в ведомстве подчеркнули, что в медицинских организациях отсутствуют сведения об отравлении 40 детей данной продукцией с начала года.

Детская клиническая больница провела исследование смеси в лаборатории Роспотребнадзора. По результатам анализа были обнаружены отклонения по нескольким микроэлементам – превышение в 1,5–2 раза от значений, указанных производителем на упаковке. Теперь вместо смеси "Иннованта" детям выдают продукцию от другого производителя.