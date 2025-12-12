Роспотребнадзор сообщил о блокировке поставок детских смесей NAN 1 OPTIPRO

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Партии детских молочных смесей NAN 1 OPTIPRO компании Nestle, в которых выявили токсин, были заблокированы и не поставлялись в Россию. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Nestle 10 декабря отозвала с европейских рынков часть своей продукции из-за выявления в ней токсина цереулида, продуцируемого Bacillus cereus. При этом, как отмечается, ООО "Нестле Россия" принимает превентивные меры и добровольно блокирует и изымает с российского рынка следующие партии:



NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2FL, жестяная банка 400 граммом, дата изготовления 22.10.2025, срок годности 22.10.2027, партия 52950346АА;

NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2FL, жестяная банка 800 граммом, дата изготовления 21.10.2025, срок годности 21.10.2027, партия 52940346АВ;

NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2FL, жестяная банка 800 граммов, дата изготовления 21.10.2025, срок годности 31.10.2027, партия 52940346АА;

NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2FL, картонная коробка массой 1 050 с двумя вкладышами, дата изготовления 21.10.2025, срок годности 14.04.2027, партия 52940346ВА;

NAN 1 OPTIPRO с олигосахаридами 2FL, картонная коробка массой 1 050 с двумя вкладышами, дата изготовления 22.10.2025, срок годности 15.04.2027, партия 52950346ВА.

В целях охраны здоровья Роспотребнадзор посоветовал не приобретать и не употреблять вышеуказанную продукцию, а также учитывать эту информацию при планировании выезда в зарубежные страны.

