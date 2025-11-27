Форма поиска по сайту

27 ноября, 12:14

Общество

Роскачество обнаружило фальсификацию в половине оливкового масла

Фото: 123RF.com/megaflopp

Роскачество обнаружило признаки фальсификации в 7 торговых марках оливкового масла из 15 проверенных. Об этом сообщила в пресс-службе ведомства.

В исследовании эксперты особое внимание уделили анализу жирнокислотного состава, поскольку данный метод позволяет точно определить наличие примесей других масел, таких как подсолнечное или рапсовое, которые незаконно добавляют для снижения себестоимости.

Среди марок с нарушениями 5 позиционировались как масло высшего сорта Extra Virgin – ТМ Agrolive, Columb, Feudo Verde, Nygellaoil, Vesuvio. Две другие марки были заявлены как смеси оливковых масел или сорт Pomace, но экспертиза выявила наличие других примесей (ТМ Columb, Olive Tree).

В то же время специалисты подтвердили качество и чистоту брендов Filippo Berio, Monini, ITLV, Vegetelle, De Cecco, Olivea и Borges.

Как отметили в Роскачестве, недобросовестные производители используют код ТН ВЭД ЕАЭС для смесей растительных масел при таможенном декларировании, что формально разрешает наличие других жиров, несмотря на указание на бутылке "Оливковое масло".

По результатам исследования ведомство продолжит мониторинг этой категории до тех пор, пока производители не устранят нарушения, подчеркнули в пресс-службе.

Вместе с тем в организации добавили, что производитель ООО "Гимея", владеющий торговыми марками Olive Tree и Columb, провел корректирующие мероприятия по устранению несоответствий, выявленных в ходе испытаний.

Производитель ООО "Агролива", выпускающий продукцию под брендами Agrolive и Feudo Verde, также принял меры по устранению нарушений, запросил информацию у изготовителя и усилил контроль за входящей продукцией.

При этом ООО "Дары природы" (марка Nygellaoil) решило прекратить продажу партии товара. Служба качества сети "Лента" инициировала проверку и изъятие товара из продажи. Кроме того, она усилила контроль за качеством и безопасностью продукции от поставщиков, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Торговая сеть "Магнолия" также изъяла из продажи продукцию под брендом Nygellaoil, добавили в Роскачестве.

Ранее в российских варениках с картошкой нашли бактерии группы кишечной палочки. Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке. Бактерии группы кишечной палочки были выявлены в продукции 16 торговых марок.

