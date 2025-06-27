Роскачество выявило кишечную палочку в варениках

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В российских варениках с картошкой нашли бактерии группы кишечной палочки. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование Роскачества.

Специалисты изучили 20 торговых марок по 437 показателям качества, безопасности и достоверности маркировке. В их числе – "Агрокомплекс Выселковский", Globus, "ВкусВилл", "У Палыча", "Ермолино" (на развес), "Мясницкий ряд" и другие.

Выяснилось, что ни один товар не соответствует опережающему стандарту Роскачества и не может претендовать на присвоение государственного "Знака качества". Обязательным требованиям законодательства соответствует продукция 13 торговых марок, в остальных выявлены различные нарушения.

По словам экспертов, вареники являются полуфабрикатами, однако ряд производителей классифицируют их как "макаронные изделия с начинкой". В результате это ограничивается применение стандартов, принятых для полуфабрикатов.

Согласно исследованию, бактерии группы кишечной палочки были выявлены в продукции 16 торговых марок. В одном случае это классифицируется как нарушение, а в остальных – как несоответствие опережающему стандарту, но не нарушение обязательных требований.

Превышение норм по общему количеству микроорганизмов выявлено у "Морозко", "Цезарь" и Ozon fresh. Также в продукции одной торговой марки зафиксировали наличие следовых количеств пестицида пиримифос-метил.

Кроме того, по запаху и вкусу у экспертов возникли претензии к продукции торговых марок "Ермолино", Ozon fresh, "Давняя традиция" и "Сытый папа".

Также "Ермолино", "Морозко", "Цезарь", "Деревня Чернышиха", "Домашние секреты" и "Родной дом" не соответствовали опережающему стандарту по количеству разваренных вареников.

Ранее в сыре российского производителя "Сыр Стародубский" нашли лекарство клозантел, которое может привести к слепоте. Как пояснили в Россельхознадзоре, препарат применяется в ветеринарии для лечения рогатого скота, однако для человека он крайне опасен.

Кроме того, производитель использовал микробную трансглютаминазу, или же "мясной клей", который применяется для улучшения товарного свойства продукта. При этом он запрещен в России из-за недоказанной безопасности.