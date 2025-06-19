Специалисты Роскачества назвали пятнышки на абрикосе признаком спелости

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Эксперты Роскачества рассказали, на что стоит обратить внимание при выборе идеальных абрикосов.

"Абрикосовый сезон" начинается в конце мая и заканчивается во второй половине июля, поэтому спелые плоды уже можно найти в магазине. При выборе фрукта необходимо учитывать, что у одних сортов мякоть желтая, а у других – белая.

Например, абрикосы с желтой мякотью при созревании желтеют и могут становиться ярко-оранжевыми. "Розовая щечка", которую можно заметить на кожице, говорит о спелости таких плодов. Кроме того, могут появиться мелкие ровные бордовые пятнышки, что также является признаком спелости, а не дефектом.

Абрикосы с белой мякотью обычно менее ароматные, и у них тонкая полупрозрачная кожица. При этом, отметили эксперты, такие плоды не желтеют при созревании, но могут быть слаще некоторых желтых сортов.

"Не стоит покупать слишком мягкие или слишком твердые абрикосы, они окажутся перезрелыми или недозрелыми", – передает Life.ru слова специалистов.

Стоит обходить стороной и плоды с темными и зелеными пятнами, так как они либо начали портиться, либо сорваны слишком давно. Сморщенная кожица может говорить о том, что фрукты хранились очень долго и потеряли часть влаги.

Эксперты также обратили внимание на то, что лучше не брать абрикосы с поврежденной кожицей. Из-за трещин или проколов в мякоть могут попасть микробы, бактерии и вредные микроорганизмы.

Ранее диетолог рассказала, как правильно выбирать и есть летние ягоды. Лучше отдавать предпочтение ягодам, выращенным в естественных условиях без химикатов. Кроме того, мелкие ягоды обычно оказываются вкуснее крупных.