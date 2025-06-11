Диетолог Мойсенко: летом лучше употреблять легкий белок в сочетании с овощами

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Летом лучше всего употреблять в пищу легкий белок – индейку, курицу, морепродукты и рыбу – в сочетании с овощами. Об этом "Радио 1" рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, врач превентивной и интегративной медицины Римма Мойсенко.

В жаркую погоду, по словам эксперта, следует не злоупотреблять соленой пищей, например копченостями и чипсами, поскольку такая еда приведет в обезвоживанию организма. Самочувствие может ухудшиться на фоне отеков и поднятия артериального давления, пояснила она.

Шашлыками, особенно из свинины, тоже рекомендуется не злоупотреблять. Мойсенко советует употреблять тяжелое мясо не более одного раза в неделю. Свинина, например, переваривается тяжелее, из-за этого медленнее протекают обменные процессы и нарушается нормальная работа кишечника.

"Снижается наш иммунный ответ, и идет манифестация различных заболеваний. В летний период времени манифестация вирусных заболеваний, бактериальной флоры особенно актуальны", – добавила специалист.

Таким образом, летом лучше отдавать предпочтение легким блюдам, например салатам. Один из таких рецептов приводит Pravda.Ru. Для приготовления блюда понадобятся огурцы, укроп, чеснок, растительное масло и соль.

Согласно рецепту, необходимо нарезать огурцы, убрав с них жесткую кожуру и удалив большие семена. Помимо укропа, можно нашинковать любую другую зелень – мяту, петрушку, зеленый лук или черемшу. Чеснок следует продавить через пресс. В конце все ингредиенты необходимо смешать в миске, залить маслом и посыпать солью, а также дать постоять минут 5.

Блюдо рекомендуется подавать охлажденным. Отмечается, что оно хорошо подойдет к шашлыкам или легкому летнему обеду.

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