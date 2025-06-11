Диетолог Дюваль рассказала о негативном влиянии мороженого на сердце

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Высокое содержание жиров в мороженом может перегрузить сердечно-сосудистую систему, рассказала в беседе с "Радио 1" врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Специалист объяснила, что необходимо обязательно смотреть на состав десерта, и выбирать варианты без химикатов, избегать красителей и пищевых добавок, а также искать мороженое с максимальным количеством натуральных элементов.

Оптимальное употребление мороженого – 1–2 раза в неделю. Однако тем, кто не готов ограничиться редкими порциями, Дюваль порекомендовала соблюдать меры предосторожности. Диетолог посоветовала не есть мороженое на открытом воздухе, поскольку есть риски заражения инфекциями, которые могут попасть в продукт из воздуха. Также врач предложила есть этот десерт в первой половине дня, чтобы калории быстрее переработались организмом.

Кроме того, Дюваль сказала и о пользе продукта. По ее словам, мороженое может облегчить состояние при фолликулярной ангине.

Ранее исследование Роскачества показало ухудшение состава ванильного пломбира. Одна из главных проблем с мороженым в России – фальсификация растительными жирами.