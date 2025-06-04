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04 июня, 06:30

Общество

Врачи рассказали, чем опасны холодные блюда в жару

Врачи рассказали, чем опасны холодные блюда в жару

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В летнюю жару многие добавляют в рацион холодные блюда, чтобы освежиться, например мороженое и напитки со льдом. Однако врачи отмечают, что спасаться от зноя таким способом может быть не всегда полезно.

Большое количество холодной еды в рационе может стать причиной различных заболеваний, таких как гастрит, панкреатит и холецистит. Помимо этого, в мороженом содержится много сахара и жиров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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