Врачи рассказали, чем опасны холодные блюда в жару

В летнюю жару многие добавляют в рацион холодные блюда, чтобы освежиться, например мороженое и напитки со льдом. Однако врачи отмечают, что спасаться от зноя таким способом может быть не всегда полезно.



Большое количество холодной еды в рационе может стать причиной различных заболеваний, таких как гастрит, панкреатит и холецистит. Помимо этого, в мороженом содержится много сахара и жиров.

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