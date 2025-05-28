Инфекционист Вознесенский оценил опасность попавшего в РФ коронавируса NB.1.8.1

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Подъем заболеваемости коронавирусом NB.1.8.1, который попал в РФ, маловероятен. Об этом Москве 24 рассказал врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1. По ее словам, ситуация вызывает настороженность, поэтому ведомство постоянно мониторит обстановку.

Вознесенский отметил, что данный вариант вируса относится к линии "Омикрон". Он появился в Китае, Гонконге и на Тайване в январе 2025 года.





Сергей Вознесенский врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Суммируя все данные, которые собрались на сегодняшний день, можно сказать, что он не вызывает более тяжелые формы заболевания и большее количество летальных исходов по сравнению с другими геновариантами линии штамма "Омикрон".

По словам эксперта, чаще всего заболевание проходит бессимптомно. При этом у некоторых появляются признаки респираторной инфекции – повышение температуры, интоксикация, боль в горле и кашель. А у небольшого процента зараженных с ослабленным иммунитетом может развиться пневмония и дыхательная недостаточность, предупредил Вознесенский.

Также есть данные, что коронавирус NB.1.8.1 обладает более выраженной заразностью. Однако, по словам специалиста, говорить об угрозе эпидемии абсолютно необоснованно. Поэтому и в усилении противоэпидемического режима тоже нет смысла, считает эксперт.

"Когда на улице май, июнь, июль, вероятность подъема заболеваемости респираторными инфекциями крайне невелика. Поэтому сейчас можно только посоветовать больше гулять на свежем воздухе и есть овощи и фрукты, чтобы поднимать иммунитет", – заключил инфекционист.

Ранее Сергей Вознесенский рассказал, чем "мышиная лихорадка" опасна для человека. По его словам, заболевание может сопровождаться нарушением сознания, высыпаниями на коже и желтухой. Одними из самых тяжелых последствий могут стать острая почечная недостаточность и инфекционно-токсический шок, из-за чего есть риск впасть в кому.

