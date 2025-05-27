В России выявлено 4 случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1

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В России выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, подчеркнув, что ситуация вызывает настороженность. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, новый вариант данного заболевания впервые был описан в январе текущего года в Китае. Затем его зафиксировали в разных странах Азии, Индии и в США.

Попова заверила, что Роспотребнадзор осуществляет постоянный мониторинг обстановки.

Ведомство ранее призывало закупаться медицинскими масками и препаратами от заболеваний желудочно-кишечного тракта на случай возникновения новой пандемии. Там напомнили, что во время эпидемии COVID-19 возник дефицит масок, в связи с чем Роспотребнадзор рекомендовал иметь при себе небольшой запас на несколько дней.

Вместе с тем российский Минздрав зарегистрировал новую вакцину "Гам-VLP-мультивак" от коронавируса. Препарат на основе вирусоподобных частиц разработан Национальным исследовательским центром имени Гамалеи и предназначен для профилактики COVID-19.

Вакцина относится к рекомбинантным препаратам нового поколения, которые обеспечивают более безопасную альтернативу живым вакцинам на основе вирусов.