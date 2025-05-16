Роспотребнадзор: в РФ отсутствуют предпосылки для очередной волны ковида

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В России отсутствуют какие-либо предпосылки новой волны COVID-19. Сведений о появлении нового геноварианта нет, сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что в Азии зафиксирована новая волна коронавируса. Резкий рост случаев заражения коронавирусом отмечается в специальном административном районе КНР Гонконг (Сянган) и Сингапуре.

"Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что специалисты ведомства работают вместе с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией.

Для защиты от любых ОРВИ рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения, напомнили в ведомстве.

Ранее в РАН назвали инфекции, способные вызвать новую пандемию. В перечень вошли 36 инфекций. Эксперты назвали такие болезни, как грипп свиной, грипп птичий, метапневмония, хантавирус, эбола или оспа обезьян.