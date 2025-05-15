Bloomberg: новая волна COVID-19 распространяется в Азии

Фото: depositphotos/franckito

Новая волна заболеваемости COVID-19 зафиксирована в Азии. Резкий рост заражений отмечается в Гонконге и Сингапуре, сообщает агентство Bloomberg.

Уточняется, что число заболевших растет на протяжении нескольких месяцев. Это периодически приводит к новым волнам заболеваемости. Власти Сингапура и Гонконга призывают жителей делать прививки и напоминают людям из группы риска о проведении ревакцинации.

Глава отдела инфекционных заболеваний гонконгского Центра охраны здоровья Оу Цзяжун 13 мая рассказал о "достаточно высоком уровне" заболеваемости COVID-19. Он также сообщил, что на прошлой неделе в Гонконге зафиксировали максимальное число заболевших с апреля 2024 года.

Количество обращений в больницы и госпитализаций продолжает расти. Кроме того, уровень содержания вируса в сточных водах также растет, добавил Цзяжун.

Тем временем Сингапур находится в состоянии готовности к новой волне COVID-19, сообщили СМИ. Минздрав страны в мае опубликовал обновленную статистику заболеваемости. Показатели обнародовали впервые за год. Согласно релизу, с 27 апреля по 3 мая было зарегистрировано на 28% больше случаев заражения, чем неделей ранее. Также на 30% выросло число госпитализированных. Гражданам порекомендовали носить маски в общественных местах.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новая пандемия опасной болезни может появиться в мире уже "завтра". Он отметил, что для достижения глобальной безопасности в области здравоохранения требуются общий подход к угрозам и скоординированные усилия.

Глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев также заявил, что риск возникновения новых пандемий постоянно существует. Он считает, что нужны постоянные усилия для того, чтобы страны, системы здравоохранения и экономики были готовы к возникновению таких ситуаций.