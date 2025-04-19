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19 апреля, 10:34

Политика

Белый дом опубликовал информацию о происхождении COVID-19

Фото: 123RF/iakovenko

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала на официальном сайте Белого дома заявление, в соответствии с которым COVID-19 с высокой долей вероятности имеет лабораторное происхождение и распространился после утечки из лаборатории китайского города Ухань.

В документе утверждается, что в коронавирусе присутствует такая биологическая характеристика, которая не могла возникнуть в природе самостоятельно.

Администрация США, ссылаясь на официальные данные, подчеркивает, что все случаи заражения COVID-19 связаны с однократным попаданием инфекции в организм. Утверждается, что именно этот факт служит одним из главных отличий коронавируса от пандемий, которые распространялись в мире до него. В документе указано, что до этого фиксировались только случаи множественного заражения.

"В Ухане находится ведущая в Китае исследовательская лаборатория по борьбе с SARS-вирусами, которая имеет опыт проведения исследований по усилению функций (изменению генов и суперзаряду организмов) при недостаточном уровне биологической безопасности", – отмечается в публикации.

По данным представителей Белого дома, задолго до распространения коронавируса работники Уханьского института вирусологии фиксировали схожие с этой инфекцией симптомы на территории городского рынка. При этом ученые не выявили каких-либо доказательств естественного происхождения вируса, резюмировали власти США.

Ранее СМИ сообщали, что ЦРУ склонялось к версии, в соответствии с которой пандемия COVID-19 началась в результате утечки вируса из лаборатории в Ухане.

В ответ на это пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй подчеркивал, что подобные заявления представляют собой политическую манипуляцию, целью которой является очернение Китая. Дипломат также заявлял, что выводы ЦРУ "не подкреплены никакими серьезными доказательствами".

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