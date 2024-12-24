Попова заявила об отсутствии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

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Доказательства лабораторного происхождения вируса COVID-19 на данный момент отсутствуют. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова радиостанции "Комсомольская правда".

"Пока доказательств того, что это вирус лабораторный, что его кто-то создал и кто-то выпустил, уж точно нет", – высказалась она.

Попова подчеркнула, что на данный момент нет никаких убедительных доказательств того, с чего началась вспышка пандемии. Она сослалась на представителя института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера, который принимал участие в работе группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее словам, доклад США на тему происхождения коронавирусной инфекции вызывает немало вопросов.

Ранее конгрессмены США, подводя итоги двухлетнего расследования, заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Причиной его распространения могла стать утечка из лаборатории, расположенной в китайском городе Ухань.

До этого американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане. Выяснилось, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии.

