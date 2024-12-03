Конгресс США заявил о лабораторном происхождении коронавируса

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Конгрессмены США, подводя итоги двухлетнего расследования, заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Причиной его распространения могла стать утечка, говорится в докладе американских законодателей.

Речь идет о лаборатории, расположенной в китайском городе Ухань, уточняется в результатах расследования. Американские чиновники приводят пять аргументов в пользу этой позиции. В документе сказано, что у вируса были выявлены биологические характеристики, которые не удалось обнаружить в природе. Все случаи заражения COVID-19 якобы связаны с единичным попаданием инфекции в организм человека. При этом во время прошлых пандемий фиксировалось несколько случаев распространения, пояснили авторы документа.

Конгрессмены также обратили внимание на то, что в Ухане действует ведущая исследовательская лаборатория по изучению вирусов SARS. По данным американских чиновников, это место имеет историю исследований при "неадекватных уровнях биологической безопасности".

"Исследователи Уханьского института вирусологии (WIV) заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен на рынке диких животных. По всем меркам науки, если бы имелись доказательства естественного происхождения, они бы уже появились", – резюмировали авторы исследования.

Ранее американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Выяснилось, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии.