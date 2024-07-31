Вирусолог Чепурнов: COVID-19 может возобновиться из-за невысокой длительности иммунитета

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В мире существует опасность возобновления пандемии коронавируса. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил профессор вирусологии, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского Центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По мнению вирусолога, этому может способствовать ряд причин. К примеру, невысокая длительность иммунитета. Также ситуацию осложняет существование лабораторных и природных резервуаров, где сохранены исходные формы коронавируса.

"На сегодняшний день совсем необязательно, что Омикрон совершенно заблокировал возможность возврата уханьского варианта или Дельты, которая на сегодняшний день является самым тяжелым вариантом из всех, которые нас посещали", – отметил Чепурнов.

Эксперт также причислил к возможным причинам высокую способность коронавируса к мутациям и различным рекомбинациям. Врач опасается природной рекомбинации с теми коронавирусами, которые имели высокую летальность, но не получили широкого распространения.

"Я имею в виду пресловутый MERS, у которого летальность под 40%, и самый первый SARS, который еще атипичной пневмонией называли, который нас всех изрядно напряг в 2002–2003 годах", – заключил вирусолог.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в стране осенью. По ее словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание.

В феврале Минздрав также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину от коронавируса "Спутник V" с обновленным составом. Были внесены соответствующие изменения в инструкцию к препарату.