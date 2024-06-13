Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 14:00

Общество

Эффективность вакцины "Конвасэл" составила 85,2% после третьей фазы испытаний

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эффективность вакцины "Конвасэл" против коронавируса составляет 85,2% после третьей фазы испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ФМБА.

"Среди добровольцев старше 60 лет данный показатель равен 91,7%. В исследовании участвовали 5 229 добровольцев: 3 486 в группе вакцинации и 1 743 в группе плацебо", – добавили в агентстве.

Ранее Роспотребнадзор предупредил, что очередной подъем заболеваемости коронавирусом в РФ ожидается осенью. Глава ведомства Анна Попова объяснила, что инфекция превратилась в сезонное заболевание, особых рисков для россиян не отмечается. Самая главная задача в этом вопросе – вовремя обеспечить все необходимые мероприятия, подчеркнула она.

Подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается осенью 2024 года

Читайте также


Сюжет: Коронавирус
медицинаобщество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика