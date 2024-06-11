Попова: вариант коронавируса FLiRT не будет последним

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Новый штамм коронавируса FLiRT не будет последним, поскольку вирус быстро меняется, предупредила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Этот вирус имеет свойства мутировать, он научился изменяться, причем очень быстро. Появляются все новые и новые геноварианты, такие как, например, FLiRT, и я уверена, что и он не последний", – приводит РИА Новости ее слова.

В мае Роспотребнадзор сообщил, что FLiRT был выявлен в России, однако он не представляет большой опасности. Специалисты отметили, что в РФ, как и во всем мире, по-прежнему преобладающим остается вариант "Омикрон".

Попова уточнила, что симптомы заражения новым вариантом похожи на кишечной инфекцию. Она подчеркнула, что FLiRT не несет рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции.

