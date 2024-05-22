Роспотребнадзор выявил в РФ новый вариант коронавируса FLiRT

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Вариант коронавируса FLiRT был выявлен в России, однако он не представляет большой опасности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

"За весь период мониторинга выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (три случая), KP.1.1 (пять случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности", – подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что в России, как и во всем мире, по-прежнему преобладающим остается вариант "Омикрон".

Симптоматика вариантов FLiRT при этом схожа с симптомами при Омикроне". Так, у пациентов наблюдаются кашель, боль в горле, слабость, лихорадка, головная и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Специалисты также зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 в РФ после праздничных дней. Он связан с тем, что люди чаще общались между собой в выходные дни. В связи с этим эксперты напомнили о важности мер профилактики – чаще мыть руки и проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и избегать контакта с людьми с признаками заболевания.

Ранее иммунолог Николай Крючков уже предупреждал, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, Америке и России.

Эксперт дополнил, что у новых вариантов нет критичной разницы в летальности, патогенности, показатели оставались практически неизменными с 2021 года. Также не ожидается больших скачков в заразности – она достигла своего биологического потолка.