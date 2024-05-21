Заболеваемость COVID-19 в РФ выросла за неделю на 14,7%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в РФ увеличилась на 14,7% за неделю с 13 по 19 мая. Об этом сообщил Федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 8,1 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 14,7%", – отмечается в сообщении.

Увеличение заболеваемости зафиксировали в 53 регионах страны, в 21 из них более чем в среднем по РФ.

За минувшую неделю в больницы поступили 2 469 человек, что на 34,6% выше в сравнении с другой неделей. Рост числа госпитализаций отметили в 55 регионах страны.

Штаб уточнил, что с больничного выписали 11 802 пациента с коронавирусом, что оказалось на 0,8% меньше в сравнении с другой неделей. Умерли за неделю 54 человека.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, Америке и России. По его словам, у новых вариантов нет критичной разницы в летальности, патогенности, показатели оставались практически неизменными с 2021 года.

