FT: всплеск заболеваемости COVID-19 может произойти летом в США

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Рост числа случаев заражения коронавирусом может произойти в США в летний период. К этому может привести распространение варианта инфекции FLiRT, пишет газета Financial Times.

Сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний заявили, что на данный момент в Штатах доминирует штамм КР.2, относящийся к группе FLiRT. По итогам двухнедельного отчетного периода, завершившегося 11 мая, на этот вариант вируса приходилось 28,2% случаев заражения COVID-19. При этом в начале марта данный показатель фиксировался на уровне 3,8%.

На втором месте по скорости распространения в стране за последние недели оказался штамм КР.1, который выявляется в 7,6% случаев заболевания.

Отмечается, что на фоне этой информации вирусолог из Уорикского университета Лоуренс Янг высказал предположение о том, что в настоящий период в Великобритании на штаммы FLiRT может приходиться почти такое же число заболевавших COVID-19, как и в США. По его словам, эти варианты с возрастающей частотой встречаются и в других государствах.

В свою очередь, профессор медицины из университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что считает маловероятным очередной скачок массового заражения коронавирусной инфекцией в мире.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн высказался о том, что штамм коронавируса FLiRT вряд ли является опасным. Он также поделился мнением, в соответствии с которым этот вариант инфекции продолжит распространяться по миру и с высокой долей вероятности появится в России.