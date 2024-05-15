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15 мая, 11:28

Общество

Роспотребнадзор не выявил группы штаммов коронавируса FLiRT в России

Фото: 123RF/mshmeljov

Роспотребнадзор не зафиксировал в России группы штаммов коронавируса FLiRT. Соответствующая информация появилась на официальном портале ведомства.

"Варианты FLiRT являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1, все они принадлежат к семейству Omicron. Характерными симптомами являются лихорадка, кашель, заложенность носа или насморк, боль в горле и потеря вкуса или обоняния", – уточнили в ведомстве.

В начале года ресурс Biorxiv сообщил, что китайские ученые создали новый штамм коронавируса под названием GX-P2V, который обладает стопроцентной смертностью. Международные эксперты выразили обеспокоенность биобезопасностью лаборатории, где ученые провели эксперименты.

В апреле Владимир Путин заявил о высоком риске новых эпидемий в мире. По его словам, особенно уязвима к этому Африка.

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Сюжет: Коронавирус
общество
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