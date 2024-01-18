Китайские ученые создали новый штамм коронавируса со 100% летальностью

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Китайские ученые создали новый штамм коронавируса под названием GX-P2V, который обладает стопроцентной смертностью. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Соответствующее исследование опубликовал специализированный ресурс Biorxiv в начале января.

Китайские ученые провели эксперимент на мышах и внедрили им человеческий ген, облегчающий новому штамму доступ в клетки. В течение семи-восьми дней после проникновения вируса все подопытные погибли.

"Воздействие оказалось разрушительным для их легких, трахеи, костной ткани, глаз и мозга", – отмечается в сообщении.

Международные эксперты выразили обеспокоенность биобезопасности лаборатории, где ученые провели эксперименты.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в рамках ВЭФ в Давосе заявил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизученное заболевание.

При этом в ВОЗ отмечали, что первым "патогеном Х" необходимо признать коронавирус, вызвавший пандемию. Там также обращали внимание, что за первой пандемией последуют и другие.

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