18 января, 17:14Общество
Китайские ученые создали новый штамм коронавируса со 100% летальностью
Фото: depositphotos/franckito
Китайские ученые создали новый штамм коронавируса под названием GX-P2V, который обладает стопроцентной смертностью. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда". Соответствующее исследование опубликовал специализированный ресурс Biorxiv в начале января.
Китайские ученые провели эксперимент на мышах и внедрили им человеческий ген, облегчающий новому штамму доступ в клетки. В течение семи-восьми дней после проникновения вируса все подопытные погибли.
"Воздействие оказалось разрушительным для их легких, трахеи, костной ткани, глаз и мозга", – отмечается в сообщении.
Международные эксперты выразили обеспокоенность биобезопасности лаборатории, где ученые провели эксперименты.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в рамках ВЭФ в Давосе заявил, что термин "болезнь X" обозначает любое неизученное заболевание.
При этом в ВОЗ отмечали, что первым "патогеном Х" необходимо признать коронавирус, вызвавший пандемию. Там также обращали внимание, что за первой пандемией последуют и другие.
Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился
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