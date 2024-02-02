Российский академик Гинцбург заявил о продолжении пандемии COVID-19

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Пандемия COVID-19 продолжается, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, академик Александр Гинцбург. Об этом пишет ТАСС.

По словам микробиолога, возбудитель пандемии никуда не делся, а наоборот – его стало только больше. Однако продолжающаяся пандемия дала мощный толчок многим направлениям технологий в сфере здравоохранения и науки, подчеркнул он.

По данным Оперштаба, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России с 8 по 14 января увеличилась на 12,6%. А с 15 по 21 января гриппом и ОРВИ в РФ заболели более 931 тысячи человек, что на 0,7% ниже предыдущего периода.

С 22-го по 27-е число снизились и темпы заболеваемости коронавирусом – на 4,1%. Увеличение случаев COVID-19 за тот период установили в 22 субъектах России.

По информации руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, новые штаммы COVID-19 за 2023 год не стали опаснее для человека и не приобрели новых патогенных свойств.

Рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в Москве замедлился