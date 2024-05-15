Вирусолог Карпова рассказала, опасен ли новый вариант коронавируса FLiRT

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Новая группа штаммов коронавируса FLiRT не несет опасности для россиян, заявила доктор биологических наук, профессор, завкафедрой вирусологии биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Карпова. По ее словам, этот вариант инфекции не приведет к усугублению ситуации до уровня начала пандемии.

Эксперт обратила внимание, что на данный момент данный штамм вируса уже распространяется в некоторых странах.

"Мы с коронавирусом навсегда, я сейчас говорю о COVID-19. Поскольку это РНК-содержащий вирус (у него геном в виде РНК), он очень быстро мутирует. Происходит такой процесс, как рекомбинация фрагментов генома", – подчеркнула Карпова в беседе с RT.

В связи с этим, утверждает специалист, стоит быть готовыми к возникновению новых вариантов коронавируса. По ее словам, их появление может быть замечено весной или осенью, поскольку в это время обычно наблюдается подъем заболеваемости респираторными инфекциями.

Биолог также отметила, что все новые подвиды вируса являются вариантами "Омикрона". Эксперт уточнила, что за счет проведения вакцинации в России успел сформироваться достаточно широкий слой защищенных от болезни представителей населения.

Карпова поделилась мнением о том, что в будущем можно ожидать появления в России новой группы штаммов коронавируса FLiRT. Она выразила абсолютную уверенность в том, что рано или поздно его обнаружат в стране. При этом, по ее словам, серьезной опасности для здоровья россиян это не принесет, а лечение тех, кто все-таки заразится, останется симптоматическим.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор не зафиксировал в России группы штаммов коронавируса FLiRT. В ведомстве рассказали, что эти разновидности инфекции являются дальними родственниками доминирующего варианта JN.1. Уточняется, что все они относятся к семейству "Омикрон".