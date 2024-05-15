Эксперт Альштейн: вариант коронавируса FLiRT вряд ли является опасным

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Новый вариант коронавируса FLiRT вряд ли является опасным. Таким мнением в эфире радио "Комсомольская правда" поделился главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

"Скорее всего, этот вариант не представляет какой-то большой опасности. Нет данных о том, что он слишком патогенен. Данные, наоборот, достаточно благоприятные", – рассказал специалист.

Он также отметил, что этот вариант вируса продолжит распространяться и с высокой долей вероятности придет в Россию. По словам Альштейна, однозначно предсказать это не представляется возможным.

Эксперт обратил внимание, что даже в случае появления этого штамма в стране он не принесет серьезной опасности. По мнению ученого, в летнее время могут выявляться случаи заражения, но их число вряд ли будет значительным. Альштейн подчеркнул, что поводы для паники отсутствуют.

Ранее доктор биологических наук Ольга Карпова тоже заявила , что новая группа штаммов коронавируса FLiRT не является опасной. Эксперт обратила внимание, что за счет проведения вакцинации в России успел сформироваться достаточно широкий слой защищенных от болезни представителей населения.

