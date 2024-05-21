Иммунолог Крючков предупредил о возможном всплеске заболеваемости новым коронавирусом

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Новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, Америке и России. Об этом рассказал иммунолог Николай Крючков в интервью "Ленте.ру".

Эксперт дополнил, что у новых вариантов нет критичной разницы в летальности, патогенности, показатели оставались практически неизменными с 2021 года. Также не ожидается больших скачков в заразности – она достигла своего биологического потолка.

Однако эволюция коронавируса продолжается. Всплески заболеваемости начнутся в США, в Европе, а спустя время и в России. Слишком масштабными они не будут, добавил специалист.

По словам Крючкова, сейчас наблюдается очередная генерация внутри "Омикрон"-линии: популяция продолжает адаптироваться, а вирус – преодолевать негативную для него адаптацию.

В свою очередь, отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что коронавирус особенно негативно сказывается на людях с голосо-речевыми специальностями. Болезнь может привести к нарушениям голосовых связок, поэтому дикторы, актеры, ведущие и учителя сталкиваются с функциональной дисфонией.

По словам Зайцева, такая реакция возникает у людей с разными слабыми местами, органами, системами и отдельными частями тела.

"Человек, который перенес коронавирусную инфекцию, даже при условии всех отрицательных анализов и работы над органами и системами попадет под удар", – сообщает News.ru со ссылкой на эксперта.

Отоларинголог объяснил, что при такой дисфункции голосовые складки полностью смыкаются во время обычного разговора, а потом происходит легкое несмыкание связок. При тяжелом несмыкании голос становится сиплым, заключил Зайцев.

Ранее стало известно, что с 22 апреля 2024 года за рубежом фиксируется рост линии KP.2, которая относится к вариантам коронавируса FLiRT. Специалисты считают, что в будущем она может стать доминирующей во всем мире.