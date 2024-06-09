Мурашко: 80 тыс россиян заражены COVID-19

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Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в РФ составляет более 80 тысяч человек, из которых свыше 20 тысяч находятся в больницах. Об этом на полях ПМЭФ заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, в РФ следят за ситуацией, эффективностью вакцин и лечением заболевания. Как уточнил Мурашко, при возникновении новых вызовов система здравоохранения будет готова к реагированию.

Эксперты ВОЗ опубликовали доклад "Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год", в котором сообщается, что пандемия коронавируса привела к смерти 4,1 и 8,8 миллиона человек в 2020 и 2021 годах соответственно. Такие всплески смертности привели к понижению ожидаемой продолжительности жизни на всей планете.

Ранее Роспотребнадзор выявил на территории России вариант коронавируса FLiRT. В ведомстве заявили, что он не представляет большой опасности. По данным Роспотребнадзора, за весь период мониторинга зафиксировано 178 случаев новых вариантов FLiRT. В России, как и во всем мире, пока преобладает штамм "Омикрон".

Вместе с тем иммунолог Николай Крючков уже предупреждал, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, Америке и России. Эксперт дополнил, что у новых вариантов нет критичной разницы в летальности, патогенности, показатели оставались практически неизменными с 2021 года.

