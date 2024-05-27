Глава Роспотребнадзора Попова: симптомы FLiRT схожи с кишечной инфекцией

27 мая, 18:10Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Симптомы штамма коронавируса FLiRT, случаи заболевания которым выявили в России, схожи с теми, что проявляются при кишечной инфекции. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
"Здесь важно не перепутать, поэтому важно обратиться за медицинской помощью", – уточнила она.
Попова посоветовала записаться на прием к врачу, чтобы он назначил адекватное лечение, которое сейчас эффективно используется против инфекционных заболеваний в России.
По словам главы Роспотребнадзора, FLiRT не несет рисков и не ведет к более тяжелому течению инфекции. Однако этот штамм более заразен, из-за чего фиксируется повышенная заболеваемость.
Специалисты федеральной службы работают на границе и контролируют риск завоза инфекции, чтобы не допустить ее широкого распространения, заключила Попова.
По данным Роспотребнадзора, штамм ковида FLiRT был выявлен в России, но он не представляет большой опасности. В РФ, как и во всем мире, по-прежнему преобладающим остается вариант "Омикрон".
В России выявили 178 случаев нового варианта коронавируса FLiRT