Врач Чуланов: новый вариант коронавируса FLiRT не протекает тяжело

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Обнаруженные в РФ подварианты коронавируса FLiRT не сильно отличаются от других штаммов и не вызовут более тяжелого течения болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессора Владимира Чуланова.

Как он объяснил, на сегодняшний день в стране и мире продолжают распространяться подварианты штамма "Омикрон". Его вариант JN.1 зафиксировали в 130 странах.

"Один из штаммов из группы FLiRT был впервые обнаружен в январе 2024 года, и по состоянию на 17-ю неделю 2024 года он выявлен в 27 странах, составив 9,6% от числа всех обнаруженных вариантов вируса", – добавил эксперт.

Роспотребнадзор заявлял, что вариант коронавируса FLiRT был выявлен в России, однако он не представляет большой опасности. Его симптоматика при этом схожа с симптомами при "Омикроне". Так, у пациентов наблюдаются кашель, боль в горле, слабость, лихорадка, головная и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

Ранее иммунолог Николай Крючков уже предупреждал, что новый вариант коронавируса группы FLiRT может спровоцировать всплеск заболеваемости в Европе, Америке и России.

