Заболеваемость COVID-19 в РФ снизилась на 6,5% за неделю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в России упала на 6,5%. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 7,84 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 6,5%", – говорится в сообщении.

Рост заболеваемости был отмечен в 26 субъектах РФ, в 13 из них он оказался выше, чем в среднем по стране. Госпитализация на прошлой неделе потребовалась 1 693 жителям страны, что оказалось на 11,3% меньше, чем семью днями ранее. Увеличение числа госпитализаций наблюдалось в 29 регионах РФ.

Выздоровели за прошедшую неделю 12 934 жителя РФ, что оказалось на 10% меньше, чем неделей ранее. Умерли за прошедшие семь дней 44 человека.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рост заболеваемости COVID-19 ожидается в стране осенью. По ее словам, коронавирус превратился в сезонное заболевание. В период летних отпусков Попова рекомендовала россиянам соблюдать меры безопасности и правила гигиены.

