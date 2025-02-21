Роспотребнадзор взял на контроль данные о новом коронавирусе в Китае

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Сообщения о новом виде коронавирусной инфекции в Китае находятся на контроле Роспотребнадзора. Комментарий ведомства приводит ТАСС.

До этого в Сети появилась информация, что специалисты в КНР выявили у летучих мышей новый вирус, который может передаваться от животных к людям.

"Специалисты научно-исследовательских организаций ведомства изучают новую линию коронавируса. <...> Риск передачи коронавируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако продолжение мониторинга и исследований необходимо для обеспечения безопасности", – объяснили в Роспотребнадзоре.

В декабре прошлого года конгрессмены США заявили, что коронавирус, вероятнее всего, имеет лабораторное происхождение. Они обратили внимание на то, что у вируса были выявлены биологические характеристики, которые не удалось обнаружить в природе.

Все случаи заражения COVID-19 якобы связаны с единичным попаданием инфекции в организм человека. При этом во время прошлых пандемий фиксировалось несколько случаев распространения, пояснили конгрессмены.

