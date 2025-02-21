В ВОЗ заявили, что не располагают допинформацией о новом коронавирусе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает дополнительной информацией о новом коронавирусе, который выявили в лаборатории в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя организации Тарика Жазаревича.

Ранее СМИ сообщили, что китайские вирусологи нашли новый коронавирус летучей мыши. Он способен заражать людей таким же путем, что и COVID-19.

По данным прессы, вирус является новой линией коронавируса HKU5, который был впервые обнаружен у японского нетопыря в Гонконге.

Между тем американские и европейские ученые доказали, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в китайском городе Ухань. Выяснилось, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии.

Ученые отметили, что на рынке в Ухани продавались млекопитающие, которые способны заражаться коронавирусом – циветы, бамбуковые крысы и енотовидные собаки.

